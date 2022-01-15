Протягом багатьох років офіційні особи США тихо поводилися у питанні про те, яку військову підтримку надати Україні, побоюючись спровокувати Росію.

Тепер, коли існує реальна загроза військового вторгнення в Україну, високопосадовці адміністрації Байдена попереджають, що Сполучені Штати можуть надати підтримку Києву.

Президент Джо Байден не визначив, як Сполучені Штати можуть озброювати українських партизанів. Також неясно, яким може бути наступний крок Росії і чи має намір президент Володимир Путін розпочати кібератаку.

Але представники адміністрації Байдена почали сигналізувати Росії, що навіть якщо їй вдасться вдертися на територію України, Путін зрештою дізнається про непомірно високу ціну вторгнення з погляду військових втрат.

За словами американського адмірала у відставці Джеймса Ставридіса, навіть якщо Путін вирішить напасти на Україну зі значними військовими силами, військова допомога США та НАТО — розвідка, кібернетична, протитанкова та протиповітряна зброя, наступальні морські ракети — значно збільшиться.

Ставридіс нагадав досвід США в Афганістані.

– Путін повинен зрозуміти, що після того, як ми самі боролися з повстанцями та партизанами (в Афганістані – Ред.) протягом двох десятиліть, ми вже знаємо, як їх озброювати, навчати та заряджати енергією, – зазначив адмірал, вказавши на американську підтримку моджахедів в Афганістані проти радянського вторгнення туди наприкінці 1970-х та 1980-х роках, до підйому талібів.

Раніше міністр оборони Ллойд Остін, генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів не раз у телефонних розмовах попереджали своїх російських колег, що за будь-яким вторгненням в Україну може бути криваве повстання, подібне до того, яке вигнало СРСР з Афганістану.

Представники адміністрації Байдена заявили, що плани з надання допомоги українським партизанам можуть включати навчання у сусідніх країнах: Польщі, Румунії та Словаччині, що дозволить українцям спокійно виходити з країни та повертатися додому.

Крім матеріально-технічної підтримки та зброї, Сполучені Штати та НАТО можуть також надати медичне обладнання, послуги та навіть притулок під час можливого російського наступу.

За словами офіційних осіб, Сполучені Штати майже напевно поставлять зброю.

Сполучені Штати також надаватимуть Україні розвідувальні дані, які можуть допомогти країні швидше відреагувати на вторгнення.

Фото: штаб ООС