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В архіві у Швеції знайшли невідому раніше печатку гетьмана Орлика

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
печатка Пилипа Орлика

У Державному архіві Швеції віднайшли печатку гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика, про яку раніше українські науковці не знали.

Про це повідомив у Facebook доктор наук Інституту історії України Тарас Чухліб. Він назвав знахідку “історичною бомбою”.

— За допомогою наших дослідників у Королівському архіві у Швеції щойно було віднайдено оригінальну особисту печатку з гербом Новина гетьмана Пилипа Орлика, яка до цього часу не була відома світовій та українській історичній науці, – зазначив він.

На сайті Державного архіву Швеції (Riksarkivet) поки немає повідомлень про знахідку.

У 2021 році після 13 років переговорів до України привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика. Подивитися на історичний документ можна було у заповіднику Софія Київська.

Також в експозиції були представлені клейнод гетьмана Івана Мазепи та його універсали, які зберігаються в Україні.

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Пилип Орлик – гетьман Війська Запорозького та Правобережної України (1710‒1714), гетьман у вигнанні (1714‒1742). Належав до шляхетського роду чесько-литовсько-польського походження.

Підтримав ідею Івана Мазепи про перехід на бік Карла ХІІ з метою виводу Гетьманщини з-під протекторату Московії. Після поразки шведсько-українського війська під Полтавою (1709) опинився під Бендерами.

Після смерті Івана Мазепи був обраний гетьманом. Тоді ж уклав з представниками козацької старшини та запорожцями документ під назвою Договори та постанови прав і вольностей військових…, більш відомий як Конституція Пилипа Орлика або Бендерська конституція.

У догетьманський період встиг прославитися як поет. Орлик присвятив кілька своїх поезій Мазепі та членам його родини.

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