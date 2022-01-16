Захисні шоломи і жилети: ФРН може погодити поставки засобів військового захисту в Україну

У правлячій коаліції Бундестагу набирає обертів дискусія щодо підтримки України військовими товарами на тлі скупчення військ РФ на російсько-українському кордоні.

Про це журналістам заявили голова комітету із закордонних справ у Бундестазі, соціал-демократ Міхаель Рот та речник з питань оборонної політики парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Маркус Фабер.

Міхаель Рот повідомив, що попри коаліційну угоду, згідно з якою Німеччина не постачає зброю до кризових регіонів, дискусія щодо постачання Києву засобів захисту, таких як шоломи та захисні жилети, є можливою.

Своєю чергою Маркус Фабер підтримав заяви свого колеги з СДПН щодо шоломів та жилетів, проте додав, що додатково Києву необхідно передати засоби захисту від безпілотників.

Заявам політиків передувала коаліційна угода, яку прийняли у листопаді минулого року. В угоді зафіксували домовленості щодо внутрішньої та зовнішньої політики Німеччини.

Так, три правлячі партії (Соціал-демократична партія Німеччини, ВДП та Союз-90/Зелені) виступили з вимогою негайного завершення спроб дестабілізувати Україну, насильства в Східній Україні та анексії Криму. Вони також погодились з підходом, згідно з яким розв’язання конфлікту на Донбасі має відбуватись шляхом мирного врегулювання та повного виконання мінських домовленостей.

Перший візит нової глави МЗС Німеччини до Києва та Москви

17 січня відбудеться перший візит Анналени Бербок до Києва на посаді міністерки закордонних справ Німеччини. В українській столиці пройде її зустрінуть президент України Володимир Зеленський та глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Вже 18 січня в Анналени Бербок заплановано зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у російській столиці. Під час візиту до Москви глави МЗС Росії та Німеччини обговорять питань безпеки та деескалації російського-українсько конфлікту.

Згодом до глави зовнішньополітичного відомства ФРН доєднається глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан. Вони здійснять спільний візит на Донбас до лінії розмежування.