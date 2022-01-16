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Через 11 годин перемовин: у Техасі звільнили людей, взятих у заручники у синагозі

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
поліція США

У суботу, 15 січня, невідомий захопив у заручники людей у ​​синагозі техаського міста Коллівілль.

Звільнити заручників вдалося лише через 11 годин, а сам загарбник загинув.

За словами місцевих мешканців, вони чули звуки стрілянини та вибухів.

– Близько 21.00 команда з порятунку заручників увірвалася до синагоги та врятувала чотирьох заручників. Підозрюваний помер, – підтвердив начальник поліції Коллівілля Майкл Міллер.

За словами слідчих, чоловік, який взяв людей у ​​заручники, вимагав звільнення вченої з Пакистану Аафії Сіддікі, яку було засуджено до 86 років ув’язнення за атаку на американських військових в Афганістані. Порятунком заручників займалися ФБР та спецназ.

Президент США Джо Байден подякував правоохоронцям за роботу, виконану для порятунку людей. За його словами, поліція та ФБР діяли безстрашно, щоб звільнити заручників.

Він попередив, що влада боротиметься з антисемітизмом та екстремізмом у Сполучених Штатах.

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Тим часом директор Антидифамаційної ліги Джонатан Грінблатт закликав до пильності при забезпеченні безпеки синагог та єврейських установ.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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