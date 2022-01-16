США та Росія знову опинилися в стані холодної війни – американський конгресмен

Головний республіканець у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу Майкл Маккол заявив, що, на його думку, США та Росія знову опинилися в стані “холодної війни” на тлі високої напруженості через загрозу вторгнення РФ в Україну.

Маккол вважає, що російська влада вже давно “хоче відновити славу колишньої радянської імперії”, і Україна для них тепер стала “житницею Росії”.

– На мою думку, президент РФ Володимир Путін знову відчув тут слабкість. Він знає, якщо він коли-небудь збирається вторгнутися в Україну, наразі саме час. Я сподіваюся, що він не зробить цього прорахунку, — сказав Маккол у відповідь на питання, чи вважає він, що почалася нова “холодна війна”.

Конгресмен також заявив про недостатні зусилля Вашингтона у зв’язку зі ситуацією, що складається.

– Якщо Путін побачить, що Сполучені Штати та наші союзники щодо НАТО повертаються до стримування, він може засумніватися у своєму розрахунку щодо вторгнення в Україну, – додав він.

Попередження конгресмена пролунало після того, як протягом тижня дипломатичні зустрічі між російськими та західними офіційними особами щодо того, що Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців уздовж кордону з Україною, не призвели до будь-якого прориву.

– Я не бачу значного стримування (Росії – Ред.). Я бачу якусь жорстку риторику, але не багато дій… Ви повинні викласти на стіл речі на зразок санкцій, вам треба говорити про продаж озброєння Україні, – додав Маккол.

Напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив: американська розвідка має інформацію про те, що Росія направила на схід України групу диверсантів, які можуть провести там спецоперацію під фейковим прапором. Це зробили на випадок, якщо Кремлю знадобиться привід для військового вторгнення.