В Амстердамі тисячі людей протестують проти політики стримування епідемії коронавірусу

В Амстердамі тисячі людей протестують проти політики уряду для стримування епідемії коронавірусу.

Люди вийшли до олімпійського стадіону та у парки Westerpark та Oosterpark, а звідти рушили до Музейної площі. Звідти крокуватимуть вулицями міста.

Через акції змінили рух кількох трамвайних маршрутів.

Coronademonstratie in Amsterdam begint: trekkers op Museumplein https://t.co/lZKbLerYep — NOS (@NOS) January 16, 2022

Поліція і влада Амстердама ще не давали оцінок щодо кількості учасників, але очевидно йдеться про тисячі. Організатори стверджують, що людей близько 15 тис.

До протесту приєднались також фермери зі своїми претензіями до уряду, деякі приїхали на акцію з тракторами.

Паралельно проходить контрдемонстрація – близько 200 людей вийшли з гаслами проти антисемітських і расистських заяв на демонстраціях невдоволених карантином і вакцинацією, зокрема порівняння обмежень для нещеплених з переслідуванням євреїв нацистами.

У мерії закликали людей протестувати “мирно й відповідально” та не нехтувати протиепідемічними правилами безпеки. Поліція оголосила райони зібрань зонами підвищеного ризику, що означає, що правоохоронці мають право превентивно зупиняти людей для перевірки.

Тим часом у Франції для відвідування музеїв, театрів, ресторанів та інших громадських місць збираються запроваджувати вакцинну перепустку. Французький Сенат схвалив законопроєкт.

Ці заходи спрямовані на посилення існуючих обмежень, щоб через зростання захворюваності не було зайвого навантаження на систему охорони здоров’я. А також влада таким чином хоче активізувати боротьбу з підробленими перепустками.

На відміну від санітарної перепустки, що діє зараз, вакцинна видаватиметься тільки на підставі повної імунізації (два основні щеплення і бустерна доза).

Джерело: NOS