Виборці вважають, що Борис Джонсон збрехав і має піти у відставку

Рейтинг прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона досяг рекордного мінімуму з того моменту, як він очолив уряд.

Виборці вважають, що Джонсон збрехав і має піти у відставку після скандалу з вечіркою на Даунінг-стріт.

Наразі показники довіри до політика опустилися до найгірших за всю історію його правління, тоді як партія Джонсона – консервативна партія Великої Британії відстала на 10 балів від лейбористів, опустившись у кінець.

– Більшість усіх політичних та демографічних груп заявляють, що Джонсон та його колеги грають не за правилами, і вважають, що прем’єр має піти у відставку, – пише видання The Guardian.

Таке становище партії спричинив скандал через вечірку в резиденції Джонсона на Даунінг-стріт у травні 2020 року під час першого локдауну.

Тоді, у 2020 році, прем’єр відпочивав із 40 співробітниками в саду на Даунінг-стріт після того, як його особистий секретар Мартін Рейнольдс розіслав усім запрошення і закликав “приносити власну випивку”.

Речник Джонсона неодноразово відмовлявся коментувати деталі цього повідомлення.

Джонсон постав перед парламентом.

Газети, зокрема ті, які зазвичай дуже прихильно ставляться до Джонсона, попереджали: якщо він не вирішить проблему, його позиція може стати хиткою.

Джерело: The Guardian

Фото: Dan Kitwood/Getty Images