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Якщо Росія причетна до кібератак на Україну, США дадуть відповідь – Салліван

Юля Захарченко редакторка стрічки
Джейк Салліван

Сполучені Штати Америки готові дати належну відповідь Російській Федерації, якщо підтвердиться інформація про її причетність до кібератак на Україну.

За словами радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Америка працюватиме разом з союзниками над відповіддю Росії.

– Якщо підтвердиться, що Росія нападає на Україну кібератаками. Якщо це триватиме протягом наступного періоду, ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю, – заявив він.

Радник президента Америки переконаний, що це питання потрібно опрацювати перед тим, як ухвалити рішення. Салліван не виключає можливість, що саме Росія здійснила серію кібератак на українські державні сайти.

– Не виключено, що Росія могла б здійснити серію кібератак. Це частина їхнього сценарію. Вони робили це в минулому в інших контекстах, – зазначив він.

Кібератака на держсайти України

У ніч з 13 на 14 січня сталася глобальна хакерська атака на державні сайти України та сервіс Дія. Перестала працювати низка українських ресурсів.

Серед них – офіційні сайти МЗС, МВС, Міносвіти, Кабміну, ДСНС, Мінтрансу, Мінагрополітики та Міненерго. На ресурсі МЗС користувачів переадресовували з написом українською, російською та польською мовами на чорному тлі.

Згодом у Мінцифри України заявили, що Російська Федерація може бути причетною до кібератаки українські державні сервіси.

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Джерело: CBS News

Фото: Getty Images

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