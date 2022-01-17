Якщо Росія причетна до кібератак на Україну, США дадуть відповідь – Салліван

Сполучені Штати Америки готові дати належну відповідь Російській Федерації, якщо підтвердиться інформація про її причетність до кібератак на Україну.

За словами радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Америка працюватиме разом з союзниками над відповіддю Росії.

– Якщо підтвердиться, що Росія нападає на Україну кібератаками. Якщо це триватиме протягом наступного періоду, ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю, – заявив він.

Радник президента Америки переконаний, що це питання потрібно опрацювати перед тим, як ухвалити рішення. Салліван не виключає можливість, що саме Росія здійснила серію кібератак на українські державні сайти.

– Не виключено, що Росія могла б здійснити серію кібератак. Це частина їхнього сценарію. Вони робили це в минулому в інших контекстах, – зазначив він.

Кібератака на держсайти України

У ніч з 13 на 14 січня сталася глобальна хакерська атака на державні сайти України та сервіс Дія. Перестала працювати низка українських ресурсів.

Серед них – офіційні сайти МЗС, МВС, Міносвіти, Кабміну, ДСНС, Мінтрансу, Мінагрополітики та Міненерго. На ресурсі МЗС користувачів переадресовували з написом українською, російською та польською мовами на чорному тлі.

Згодом у Мінцифри України заявили, що Російська Федерація може бути причетною до кібератаки українські державні сервіси.