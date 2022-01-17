Будуть наслідки: голова МЗС Німеччини пригрозила Росії

У разі вторгнення Російської Федерації в Україну будуть серйозні наслідки.

Таке застереження зробила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільному брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.

За її словами, серед заходів щодо Росії може бути запровадження санкцій щодо газопроводу Північний потік-2, сертифікацію якого поки що не зупинено.

– Ми маємо геополітичні нюанси. Ми підтримуємо позицію Вашингтона щодо вжиття необхідних заходів, якщо Росія продовжить ескалацію, – наголосила Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини прибула до України з офіційним візитом 17 січня. Наступного дня вона має намір вирушити до Москви для перемовин із російським колегою Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, Анналена Бербок пообіцяла голові МЗС України Дмитру Кулебі, що ФРН зробить усе, щоб убезпечити Україну та Європу.

Голова зовнішньополітичного відомства вважає, що Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів та домовитися про деескалацію.

Бербок наголосила під час зустрічі з Кулебою, що жодна країна не має права вказувати якійсь державі, в якому напрямку вона має розвиватися.