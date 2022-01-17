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Це чіткий сигнал: у Німеччині оголосили про підтримку України

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
олаф шольц

Німеччина очікує, доки Російська Федерація почне знижувати кроки щодо зниження напруженості вздовж українського кордону.

Таку заяву зробив канцлер ФРН Олаф Шольц під час одного з останніх інтерв’ю за підсумками перемовин із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

– Чіткий сигнал Німеччини разом із союзниками в ЄС та НАТО полягає в тому, що будь-яке військове втручання, будь-яка загроза цілісності України матиме високу ціну, – відзначи Шольц.

За словами канцлера, він хоче, щоб Кремль доклав зусиль для пом’якшення кризи, у тому числі щодо нормандського формату.

Як зазначив Шольц, ситуація між двома країнами є надто серйозною. За його словами, йдеться про те, щоб не довести ситуацію до того, щоб справа дійшла до військового втручання.

Нагадаємо, США та Польща домовилися про те, що вони віддані діалогу з Росією щодо ситуації на кордоні України.

За словами голови Держдепу, він поговорив із головою МЗС Польщі про те, що РФ має себе стримано вести щодо України.

Сторони також обговорили свою прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні.

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Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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