Північна Корея запустила дві ракети у бік Японського моря

Північна Корея вже вчетверте з Нового року випробовувала свої бойові ракети. Цього разу у повітря злетіли дві балістичні ракети.

Запуск був здійснений з району аеропорту Сунань у Пхеньяні у напрямку океану.

Міністр оборони Японії Нобуо Кіші повідомив, що снаряди впали за межі виключної економічної зони Японії і пролетіли близько 300 кілометрів. За його словами, вони досягли максимальної висоти близько 50 км.

Уряд Японії засудив запуск, а головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що це “загрожує миру та безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти”.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда доручив уряду надавати точну інформацію громадськості, перевіряти безпеку суден і літаків і бути готовим реагувати на будь-який несподіваний розвиток подій.

Японська берегова розіслала попередження суднам, які пропливають біля японського узбережжя, з проханням стежити за “падаючими предметами”. Наразі немає інформації про те, що якийсь корабель або літак постраждав.

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Це вже вчетверте за 2022 рік КНДР здійснює запуск ракети. Південнокорейські військові повідомляли про запуски непізнаних снарядів у Північній Кореї 5, 11 та 14 січня.

КНДР стверджує, що 5 та 11 січня випробувала “гіперзвукові ракети”, а 14 січня здійснила ракетний запуск із потяга.

Джерело: Yonhap News, Kyodo News