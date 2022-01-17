РФ має вести себе стримано: підбито підсумки зустрічі глав Держдепу та МЗС Польщі

Сторони підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

Сполучені Штати Америки та Польща віддані продовженню діалогу з Росією щодо ситуації на кордоні України.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау говорили під час телефонних переговорів.

Сторони зокрема поспілкувалися про методи стримування Російської Федерації щодо України.

– Сторони обговорили співпрацю у веденні дипломатії щодо Москви, та водночас – кроки для стримування подальшої російської агресії, – повідомила прес-служба Держдепу.

Окрім іншого, Блінкен та Рау підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні.

Голова Держдепартаменту США похвалив Польщу за її лідерську роль на східному фланзі НАТО та головування в ОБСЄ.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Блінкен вже говорили про координацію дій у відповідь на військове нарощування РФ в Україні.

Москва за цей час встигла зосередити понад 100 тис. військовослужбовців уздовж свого кордону з Україною.

Сторони пообіцяли, що продовжать захищати країну, а також зазначили, що будь-яка агресія з боку РФ матиме наслідки.

Джерело: Держдеп США