У Росії натякають на можливість розміщення ядерної зброї поблизу території США, якщо Захід не погодиться на поступки в питанні так званих “гарантій безпеки”.

Про це інформує американське видання The New York Times із посиланням на заяви російських офіційних осіб у кулуарах перемовин, які відбувалися за участю РФ минулого тижня.

Як зазначається в публікації, ніхто не очікував значного прогресу від низки перемовин минулого тижня, спрямованих на розв’язання кризи в сфері безпеки, спровокованої Росією в Східній Європі. Так, РФ стягнула до кордонів України до 100 тис військ, а також, за даними Білого дому, планує використати диверсантів, щоб створити привід для вторгнення.

Президент РФ Володимир Путін хоче розширити сферу впливу Росії в Східній Європі та заручитися письмовими зобов’язаннями з боку США та НАТО щодо того, що Альянс не розширюватиметься у східному напрямку (ближче до кордонів РФ). Один із ультиматумів Кремля полягає в тому, щоб не допустити України в НАТО. Крім того, в Москві хочуть, щоб Альянс повернувся до кордонів 1997 року та відмовився від військової діяльності на території держав Східної Європи.

За даними журналістів NYT, представники російської делегації в кулуарах перемовин заявляли, що якщо поступок не буде – Москва вдасться до заходів, які гостро відчують як у Європі, так і в США.

Зокрема, пролунали натяки, що ядерна зброя РФ може бути розміщена неподалік від берегової лінії Сполучених Штатів. Це б скоротило час на фіксацію загрози та протидію їй після пуску ракети лише до п’яти хвилин.

Як наголошує The New York Times, якби Москва реалізувала такий план, це могло б призвести до конфронтації рівня Карибської кризи 1962 року. Йдеться про напружене протистояння між США та СРСР через таємне розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі. Тоді світ перебував дуже близько до ядерної війни.

Минулого року російський лідер Володимир Путін неодноразово попереджав, що якщо Захід переступить так звану “червону лінію”, що, на думку Кремля, загрожує безпеці РФ, він накаже надати несподівану відповідь. Путін обіцяв, що реакція Росії “буде асиметричною, швидкою та жорсткою”.

Як нагадують журналісти, лідер РФ вимагає, щоб вся ядерна зброя США була виведена з Європи. Господар Кремля стверджує, що відчуває загрозу через присутність цієї зброї на континенті, попри те, що її типи та місце розташування не змінювалися роками.

Під час перемовин між США та Росією в Женеві 10 січня російські дипломати наполягали, що планів вторгнення в Україну немає. Проте пролунали натяки на інші кроки. Так, за інформацією NYT, один високопоставлений російський дипломат у кулуарах заявив, що Москва готова розмістити “певні системи озброєнь у певних місцях”.

Ця заява перегукується з оцінками американської розвідки, що Росія може розглядати можливість розгортання нових ядерних озброєнь: ймовірно, тактичної ядерної зброї або нового потужного арсеналу гіперзвукових ракет.

У листопаді сам Путін висловлював припущення, що Росія може розмістити гіперзвукові ракети підводного базування на близькій відстані від Вашингтона.

– З початку року в нашому арсеналі буде нова ракета морського базування, гіперзвукова. Час польоту до тих, хто віддає накази, становитиме п’ять хвилин, – заявляв Путін, ймовірно, маючи на увазі Вашингтон.

Путін тоді уточнив, що розгорне такі ракети тільки у відповідь на дії Заходу, зокрема на розміщення озброєння НАТО на території України. Водночас президент США Джо Байден запевнив Москву, що Альянс не планує розміщувати ударні наступальні системи в Україні.

– Російські офіційні особи останніми днями знову натякнули на розгортання нових ракет, – пише видання.

Водночас американські офіційні особи кажуть, що поки що не бачать кроків щодо переміщення ядерної зброї.

Як зазначається в публікації, Москва може застосувати і кібератаки, що днями відчула на собі Україна, коли хакери атакували близько 70 українських урядових сайтів. Подібним чином армія російських хакерів може посіяти хаос в електромережах Європи та США.

Як зазначають журналісти із посиланням на американських офіційних осіб, російські хакери можуть використати шкідливе програмне забезпечення для порушення роботи американської інфраструктури.

Існують також побоювання, що якщо проти Москви будуть запроваджені санкції, Кремль у відповідь може застосувати кібератаки російських програм-вимагачів.

Водночас журналісти в публікації не виключають, що всі ці кроки російської сторони можуть бути звичайним блефом, “частиною кремлівської кампанії залякування”, щоб нагадати президенту США Джо Байдену, що Путін і надалі здатен спровокувати величезні потрясіння.

12 січня відбулося засідання Ради НАТО-РФ. За його підсумками генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО готові провести серію нових зустрічей із Росією з приводу питань ракетних озброєнь та контролю над озброєннями. Проте РФ поки що не висловила готовності до подібних обговорень.

На початку січня п’ять ядерних держав – США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія – виступили зі спільною заявою щодо попередження ядерної війни та гонки озброєнь.