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Росія агресивними діями провокує нарощування сил НАТО – Столтенберг

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
єнс столтенберг

Росія своїми агресивними діями не знижує присутності НАТО біля своїх кордонів, а навпаки – провокує їхнє нарощування.

Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

– Якщо мета російського керівництва – домогтися скорочення присутності НАТО біля кордонів, то результати досі були цілком протилежними. Наразі в Європі більше американських військових, аніж сім років тому. Зараз у Північній Америці та Європі ми активніші, ніж у попередні десятиліття, – зауважив він.

Єнс Столтенберг нагадав: якщо Росія знову вирішить застосувати силу на світовій арені, то НАТО відреагує. Якою буде реакція та які саме військові можливості будуть задіяні – це питання вирішуватиметься залежно від розвитку подій.

Днями генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс посилить присутність своїх військ на східному фланзі, якщо Росія все ж таки зважиться на вторгнення в Україну. За його словами, про це повідомили представників Кремля під час засідання Ради Росія – НАТО.

Також Єнс Столтенберг вважає реальним ризик виникнення нового збройного конфлікту в Європі на тлі нарощування російських військових сил поблизу кордонів України.

Тому генсек переконаний, що важливо проводити переговори з Москвою, щоб запобігти такому конфлікту.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Depositphotos

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