У Малі помер експрезидент Кейта, якого скинули внаслідок перевороту у 2020 році

Помер колишній президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта, який очолював цю західноафриканську країну з 2013 року до того, як його скинули внаслідок перевороту у 2020 році. Йому було 76 років.

— Президент Kейта помер у своєму будинку в Бамако, – повідомила його родина агентству AFP.

Про причини смерті колишнього очільника Малі не повідомляється.

Кейта керував країною з 2013 року до 2020-го. Незабаром після переобрання на другий термін у 2018 році Кейта оголосив про боротьбу з джихадистами, терористична діяльність яких підривала стабільність Малі.

У 2020 році країну сколихнули масові вуличні протести проти уряду, які підтримали військові. Настрої проти Кейта підживлювали занедбані державні служби та корупція.

18 серпня 2020 року внаслідок путчу кілька офіцерів збройних сил Малі змусили президента піти у відставку. Його заарештували, але згодом звільнили під тиском міжнародних організацій.

У серпні він повернувся у резиденцію у Бамако та перебував під наглядом. Наступного місяця у нього стався мікроінсульт, і його відправили на лікування в Об’єднані Арабські Емірати.