19 січня припиняє дію режим НС на всій території Казахстану

На території всього Казахстану з 19 січня припиняє діяти режим надзвичайного стану. На сьогодні режим НС залишається активним в семи регіонах республіки.

Відповідну заяву 18 січня на своїй сторінці у Facebook зробив речник президента Казахстану Берік Уалі.

– Опівночі 19 січня припиняється дія режиму надзвичайного стану в містах Нур-Султані та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилордінській та Мангістауській областях, – написав прессекретар глави республіки.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв достроково скасував надзвичайний стан в інших регіонах.

Таким чином весь Казахстан повертається до нормального життя, зазначив Берік Уалі.

Він додав, що будуть скасовані введені на період НС комендантська година та інші тимчасові обмеження.

Протести в Казахстані

Нагадаємо, режим НС було запроваджено у всіх регіонах Казахстану 5 січня, після того, як на початку січня 2022 року розпочались масові акції протесту.

Режимом НС було передбачено заборону на мітинги та інші масові скупчення людей. Були також уведені комендантська година з 23.00 до 07.00 та діяли обмеження на в’їзд та виїзд із населених пунктів. Режим НС був оголошений на період до 19 січня.

Приводом для протестів стало різке підвищення цін на газ, але невдоволення демонстрантів швидко прийняло формат протестів з політичними гаслами. Зокрема, демонстранти закликали до відставки уряду та усунення від політики експрезидента Нурсултана Назарбаєва.

Під час протестів відбувалися жорсткі зіткнення між протестувальниками та силовиками, захоплення державних будівель та резиденції президента.

6 січня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про введення до Казахстану сил ОДКБ. За його словами, таке рішення було мотивовано зверненням президента Казахстану через загрозу національній безпеці та суверенітету Казахстану.

Вже 7 січня президент Касим-Жомарт Токаєв наказав відкривати вогонь на ураження по протестувальникам, яких він вважає бандитами та терористами.

Джерело: Берік Уәли