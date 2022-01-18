Міжнародна група із близько 20 істориків, криміналістів та аналітиків назвала ім’я підозрюваного чоловіка, який, можливо, видав Анну Франк та її родину нацистам.

Дівчинка, яка стала всесвітньо відомою завдяки своєму щоденнику, померла у нацистському концтаборі в 1945 році у віці 15 років. Туди вона потрапила після двох років переховування.

Її щоденник, опублікований після її смерті, є найвідомішою розповіддю з перших вуст про життя євреїв під час війни.

За даними дослідників, сім’ю Анни Франк міг видати єврейський діяч в Амстердамі Арнольд ван ден Берг. Він це, ймовірно, зробив, щоб врятувати власну родину.

Команда істориків та інших експертів шість років використовувала сучасні методи розслідування, щоб розкрити “холодну справу”. Це включало використання комп’ютерних алгоритмів для пошуку зв’язків між багатьма різними людьми.

Ван ден Берг був членом Єврейської ради Амстердама. Цей орган був змушений проводити нацистську політику в єврейських районах. У 1943 році його розформували, а членів відправили до концтаборів.

Але команда виявила, що ван ден Берга не відправили в табір і він продовжив жити в Амстердамі. Були також припущення, що член Єврейської ради надавав нацистам інформацію.

— Коли ван ден Берг втратив усі свої засоби захисту, які звільняли його від необхідності їхати в табори, він повинен був надати щось цінне нацистам, з якими він мав контакти, щоб дозволити йому та його дружині залишатися в безпеці, — сказав колішній агент ФБР Вінс Панкоке.

Команда експертів заявила також, що знайшла докази того, що батько Анни Отто Франк міг сам знати це і тримав у таємниці. У файлах попереднього слідчого, який розслідував справу, вони знайшли копію анонімної записки, надісланої Отто Франку, в якій Арнольда ван ден Берга ідентифікували як зрадника.

За словами Панкоке, однією з причин того, що цей документ не був оприлюднений, міг стати антисемітизм.

— Але ми повинні мати на увазі, що той факт, що ван ден Берг був євреєм, означав, що нацисти поставили його в невиправне становище, щоб змусити зробити щось, аби врятувати своє життя, – зазначив Панкоке.

За інформацією нідерландської газети de Volkskrant, ван ден Берг помер у 1950 році.

У своїй заяві будинок-музей Анни Франк сказав, що “вражений” роботою слідчої групи. Його виконавчий директор Рональд Леопольд додав, що нове дослідження “породило важливу нову інформацію та захопливу гіпотезу, яка заслуговує подальшого дослідження”.

У музеї заявили, що не брали безпосередню участь у розслідуванні, але поділилися з командою своїми архівами та доступом до інформації.

Фото: Anne Frank House