Канцлер ФРН закликав Росію скоротити кількість військових уздовж кордону з Україною

Німеччина очікує, аби Російська Федерація скоротила кількість військових поблизу кордонів з Україною.

Про це під час прес-конференції 18 січня заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. Нарощування російської військової сили він назвав дуже небезпечним.

– Ми очікуємо від РФ деескалації ситуації. Одним із прикладів такого кроку було б скорочення військ уздовж кордону з Україною. І, звичайно ж, ми також готові і хочемо вступити з Росією в серйозний і змістовний діалог з питань безпеки в Європі, — заявив Олаф Шольц.

Німецький канцлер погодився із позицією генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, що будь-яка агресія Росії проти України матиме важкі наслідки.

Нагадаємо, на цій же прес-конференції Єнс Столтенберг запросив РФ на переговори у рамках Ради НАТО – Росія, аби продовжити політичне просування переговорів.

Остання зустріч у цьому форматі відбулася тиждень тому, 12 січня у Брюсселі (Швейцарія).

Російські делегати назвали головну умову продовження переговорів: Україна не повинна увійти до складу НАТО.

Водночас представники Північноатлантичного альянсу закликали РФ утриматися від агресивного розміщення військ біля українського кордону.

Якщо Кремль не погодиться відвести свою армію, у НАТО пригрозили масштабними санкціями у випадку можливого вторгнення.