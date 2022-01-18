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Знищує ціль за секунди: що відомо про передану Україні зброю із Великої Британії

Тетяна Забожко редакторка стрічки
система NLAW

Велика Британія спрямувала до України протитанкову систему NLAW. Таку інформацію оприлюднила низка іноземних ЗМІ.

Видання The Guardian повідомляє, що йдеться про легку портативну протитанкову зброю нового покоління із радіусом дії у кілька сотень метрів.

The Times наголошує, що під цей опис підходить NLAW. Саме ця система здатна знищити танк одним пострілом на відстані 800 м та пробити броню товщиною понад 500 мм.

Важить зброя 12,5 кг та використовується “з плеча”. Для виявлення та ураження цілі NLAW потрібно всього п’ять секунд.

За словами військового оглядача Кирила Данильченка, м’який старт системи забезпечує контейнер із незамерзаючою рідиною.

– Після запуску позаду утворюється хмара з крапель. Це зменшує пороховий вихлоп та сприяє використанню із будівель або дотів, – розповідає про принцип дії системи Кирило Данильченко.

The Kyiv Independent уточнює, що для зброї потрібен лише один оператор.

Подібно до американського FGM-148 Javelin NLAW має два режими стрільби – Overfly Top Attack (OTA), тобто ураження зверху, та Direct Attack (DA), тобто пряма атака, яка є більш ефективною проти неброньованих цілей або живої ворожої сили.

Режим DA також дозволяє націлюватися на гелікоптери.

Система NLAW розроблена відомою шведською збройовою компанією Saab Bofors Dynamics. Нині її у великій кількості виробляє британська компанія Thales Air Defence.

Відомо, що раніше такі системи використовувалися проти Талібану в Афганістані.

Нагадаємо, що 17 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив про “надання нового пакету допомоги для підвищення обороноздатності України”.

Згодом журналіст Джордж Еллісон оприлюднив інформацію на підтвердження того, що до України із Великої Британії в обхід Німеччини вирушили транспортні літаки С-17.

Джерело: The GuardianThe Times, The Kyiv Independent, Кирило Данильченко

Фото: British Army

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