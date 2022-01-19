Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні більшої кількості зброї для опору російській агресії та щоб підвищити для президента Росії Володимира Путіна ціну можливого вторгнення.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.

За словами джерел, такі обговорення в адміністрації Байдена відображають “песимістичний настрій” після серії дипломатичних переговорів із російськими офіційними особами, які відбулися минулого тижня та не привели до прориву.

А тим часом, за словами високопоставленого представника американської адміністрації, з п’ятниці Росія збільшила чисельність військ поблизу кордонів України.

Зараз у Білому домі розглядають варіанти, як зміцнити здатність українських військ відбити можливе вторгнення РФ. Крім того, в адміністрації Байдена оцінюють варіанти посилення здатності українських сил протистояти потенційній російській окупації.

Американський високопосадовець на умовах анонімності повідомив телеканалу, що українській армії можуть додатково поставити боєприпаси, міномети, протитанкові ракети Javelin і зенітно-ракетні комплекси. Останні, ймовірно, надійдуть від країн-союзників по НАТО.

Ця новина з’явилася в інформаційному просторі напередодні зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, що відбудеться в Женеві у п’ятницю.

Високопосадовець Держдепартаменту повідомив журналістам, що ця зустріч дає підстави припускати, “що, можливо, дипломатія не померла”.

Президент США Джо Байден раніше заявляв, що питання про відправку американських військ до України для ведення війни з РФ не розглядається. Водночас сили спеціальних операцій США уже переміщуються в Україну на ротаційній основі для навчання українських військових.

Крім того, високопосадовець адміністрації повідомив журналістам, що, можливо, деяку підтримку нададуть й інші відомства (ймовірно, ЦРУ). Як інформував телеканал CNN, директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на тлі загрози російського вторгнення.

За даними джерел CNN, ЦРУ продовжує реалізовувати в США навчальну програму для українських спецпідрозділів та співробітників розвідки. Колишні співробітники американської розвідки, знайомі з деталями, заявили журналістам, що програма включає свого роду таємну воєнізовану підготовку, необхідну для збору розвідувальної інформації в зоні бойових дій.

– Ми розглядаємо низку варіантів допомоги у захисті України. Це може включати додаткові продажі оборонної зброї, поради та допомогу Україні в тому, щоб вона могла продовжувати боротьбу проти більшої російської військової присутності, – повідомив журналістам CNN високопосадовець адміністрації.

Водночас, за даними CNN, обговорення поки знаходиться на ранній стадії, а пропозиції офіційно не подавали президенту Джо Байдену на погодження.

Нещодавно з’явилася інформація, що адміністрація Джо Байдена схвалила надання додаткової військової допомоги Україні на 200 млн доларів. За даними ЗМІ, США передадуть Україні радіолокаційні системи та морське обладнання.

Фото: U.S. Department of Defense