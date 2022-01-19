Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув в Україну. Про це повідомила кореспондентка телеканалу CNN Дженніфер Ганслер, оприлюднивши відповідний знімок.
— Ентоні Блінкен прибув у Київ, – йдеться у повідомленні.
.@SecBlinken has arrived in Kyiv pic.twitter.com/7b18aohQQP
— Jennifer Hansler (@jmhansler) January 19, 2022
В українській столиці Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою.
У Держдепартаменті США повідомили деталі його візиту до Києва, а також опублікували розклад зустрічей:
- о 10:45 відбудеться зустріч зі співробітниками посольства США в Києві;
- о 12:30 Блінкен зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським;
- о 14:00 Блінкен проведе зустріч з главою МЗС України Дмитром Кулебою;
- о 15:30 заплановано спільну пресконференцію з главою МЗС України.
20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де у нього запланована зустріч із очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок. Про візит Ентоні Блінкена до Києва стало відомо напередодні. В межах поїздки окрім Києва та Берліна він відвідає Женеву, де зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.