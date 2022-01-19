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Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув з візитом до Києва

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув в Україну. Про це повідомила кореспондентка телеканалу CNN Дженніфер Ганслер, оприлюднивши відповідний знімок.

— Ентоні Блінкен прибув у Київ, – йдеться у повідомленні.

В українській столиці Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою.

У Держдепартаменті США повідомили деталі його візиту до Києва, а також опублікували розклад зустрічей:

  • о 10:45 відбудеться зустріч зі співробітниками посольства США в Києві;
  • о 12:30 Блінкен зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським;
  • о 14:00 Блінкен проведе зустріч з главою МЗС України Дмитром Кулебою;
  • о 15:30 заплановано спільну пресконференцію з главою МЗС України.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де у нього запланована зустріч із очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок. Про візит Ентоні Блінкена до Києва стало відомо напередодні. В межах поїздки окрім Києва та Берліна він відвідає Женеву, де зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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Фото: Getty Images

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