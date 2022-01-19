Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення анулювати усі попередження, що не призвели до вилучення, перед півфіналами плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Таким чином, до матчу із Шотландією збірна України готуватиметься без загрози дисциплінарних покарань. Після групового раунду відбору відразу дев’ять футболістів синьо-жовтих мали по одній жовтій картці.

На жовтій картці після групового етапу висіли такі гравці: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Георгій Бущан, Андрій Ярмоленко, Марлос, Ілля Забарний, Руслан Маліновський, Едуард Соболь та Віталій Миколенко.

Півфінальний матч плей-оф відбору на ЧС-2022, у якому Україна зіграє проти національної команди Шотландії, має відбутися 24 березня. Зустріч запланована на стадіоні Гемпден Парк у Глазго.

За підсумками групового раунду відбору на Мундіаль підопічні Олександра Петракова посіли другу сходинку у групі, що дало можливість продовжити боротьбу за путівку у Катар.

У листопаді у швейцарському Ньоні провели жеребкування стикових матчів, після якого була сформована пара Шотландія – Україна. Переможець цього матчу у фіналі відбору зіграє з кимось із пари Уельс – Австрія.