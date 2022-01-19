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ФІФА анулювала всі жовті картки збірної України перед матчем із Шотландією

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Збірна України

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення анулювати усі попередження, що не призвели до вилучення, перед півфіналами плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Таким чином, до матчу із Шотландією збірна України готуватиметься без загрози дисциплінарних покарань. Після групового раунду відбору відразу дев’ять футболістів синьо-жовтих мали по одній жовтій картці.

На жовтій картці після групового етапу висіли такі гравці: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Георгій Бущан, Андрій Ярмоленко, Марлос, Ілля Забарний, Руслан Маліновський, Едуард Соболь та Віталій Миколенко.

Півфінальний матч плей-оф відбору на ЧС-2022, у якому Україна зіграє проти національної команди Шотландії, має відбутися 24 березня. Зустріч запланована на стадіоні Гемпден Парк у Глазго.

За підсумками групового раунду відбору на Мундіаль підопічні Олександра Петракова посіли другу сходинку у групі, що дало можливість продовжити боротьбу за путівку у Катар.

У листопаді у швейцарському Ньоні провели жеребкування стикових матчів, після якого була сформована пара Шотландія – Україна. Переможець цього матчу у фіналі відбору зіграє з кимось із пари Уельс – Австрія.

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Джерело: УАФ

Фото: УАФ

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