Генеральна прокуратура Нью-Йорка представила суду докази того, що компанія колишнього президента Дональда Трампа використовувала обман та шахрайство для отримання кредитів і податкових пільг.

У судовому документі йдеться, що влада штату ще не вирішила, чи подавати цивільний позов у зв’язку зі звинуваченнями, але слідчі мають допитати Трампа та двох його старших дітей.

Трамп та його адвокати кажуть, що розслідування має політичне підґрунтя.

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс представив докладний звіт розслідування щодо компанії Trump Org., яка свідомо перебільшувала вартість активів, щоб отримати вигідні умови кредиту, або спотворювала вартість землі, щоб знизити оподаткування.

– Офіс генерального прокурора вимагає свідчень і доказів, шуканих тут, щоб визначити, які співробітники та афілійовані особи Trump Organization – які інші юридичні та фізичні особи – могли допомогти Trump Organization та Дональду Трампу у спотвореннях та неточностях, про які йдеться, – йдеться у судовому документі.

В офісі генпрокурора Нью-Йорку додали, що Дональд Трамп-молодший та Іванка Трамп працювали агентами колишнього президента Трампа – тому їхні свідчення необхідні для належного завершення розслідування.

– Уже понад два роки Trump Organization використовує тактику тяганини та судових позовів, намагаючись перешкодити законному розслідуванню їхніх фінансових операцій, – сказала генеральна прокурорка Джеймс.

У судових документах офіс Джеймс повідомив, що компанія Трампа:

Оцінила маєток Seven Springs на північ від Нью-Йорка у $291 млн для отримання кредитів;

додала премію за бренд у розмірі від 15% до 30% до вартості деяких об’єктів нерухомості, тому що вони мають ім’я Трампа, попри те, що у фінансових звітах прямо говориться, що вони не враховують вартість бренду.

збільшила вартість гольф-клубу в передмісті Нью-Йорка на мільйони доларів, включивши туди членські внески, які не було продано.

оцінила хмарочос на Парк-авеню в $350 млн, виходячи з доходів, які він міг би отримати від непроданих квартир, навіть попри те, що багато з цих квартир продаватимуться дешевше, оскільки вони підпадають під дію законів про стабілізацію орендної плати.

оцінила квартиру, що здається Іванці Трамп, у $25 млн, хоча вона мала опціон на покупку за $8,5 млн.

У документах йдеться, що частка компанії в офісній будівлі за адресою Уолл-Стріт, 40 складає від $525 до $602 млн, що вдвічі-втричі перевищує оцінку кредиторів Capital One.