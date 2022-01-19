Сполучені Штати готові приєднатися до Нормандського формату, якщо це буде необхідно.

Про це держсекретар Ентоні Блінкен повідомив під час перебування в Києві 19 січня.

– Я не думаю, що питання в тому, щоб приєднатися до Нормандського формату, а в тому, чи потрібно нам підтримувати якимось можливим чином цей формат. Якщо так, то ми готові це зробити безперечно, – лаконічно зауважив Ентоні Блінкен.

За його словами, у разі, якщо це станеться, Сполучені Штати поділяють позицію своїх союзників-партнерів – Франції та Німеччини.

Нагадаємо, що 10 січня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з радниками президента Франції та канцлера Німеччини заявив про намір домовитися про припинення війни на Донбасі на саміті Нормандської четвірки.

21 грудня глава держави анонсував нову стратегію виконання Мінських домовленостей – 10 кроків, до яких залучені також США і Нормандський формат.

Цього ж дня помічниця державного секретаря США Карен Донфрід заявила, що США не будуть брати участь у Нормандському форматі, однак готові підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

Те, що питання переформатування Нормандського формату для участі в ньому США не розглядатиметься, повідомляв 14 грудня й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Разом із тим, очільник відомства уточнив, що американські партнери завжди готові долучатися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі.

Зустріч Нормандської четвірки у форматі відеоконференції за участі лідерів чотирьох країн відбувалася в листопаді 2020 року.

Перед цим сторони після трирічної перерви зустрічалися в Парижі в грудні 2019 року.

Джерело: Голос Америки