Сполучені Штати готові приєднатися до Нормандського формату, якщо це буде необхідно.
Про це держсекретар Ентоні Блінкен повідомив під час перебування в Києві 19 січня.
– Я не думаю, що питання в тому, щоб приєднатися до Нормандського формату, а в тому, чи потрібно нам підтримувати якимось можливим чином цей формат.
Якщо так, то ми готові це зробити безперечно, – лаконічно зауважив Ентоні Блінкен.
За його словами, у разі, якщо це станеться, Сполучені Штати поділяють позицію своїх союзників-партнерів – Франції та Німеччини.
Нагадаємо, що 10 січня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з радниками президента Франції та канцлера Німеччини заявив про намір домовитися про припинення війни на Донбасі на саміті Нормандської четвірки.
21 грудня глава держави анонсував нову стратегію виконання Мінських домовленостей – 10 кроків, до яких залучені також США і Нормандський формат.
Цього ж дня помічниця державного секретаря США Карен Донфрід заявила, що США не будуть брати участь у Нормандському форматі, однак готові підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.
Те, що питання переформатування Нормандського формату для участі в ньому США не розглядатиметься, повідомляв 14 грудня й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Разом із тим, очільник відомства уточнив, що американські партнери завжди готові долучатися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі.
Зустріч Нормандської четвірки у форматі відеоконференції за участі лідерів чотирьох країн відбувалася в листопаді 2020 року.
Перед цим сторони після трирічної перерви зустрічалися в Парижі в грудні 2019 року.
Джерело: Голос Америки