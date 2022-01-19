Індонезія оголосила, що її нова столиця називатиметься Нусантара, що в перекладі з яванської означає архіпелаг. У вівторок палата представників країни схвалила законопроєкт щодо перенесення столиці з Джакарти.

Ідею нової столиці на острові Борнео (або Калімантан) вперше запропонував у 2019 році президент Джоко Відодо. Тоді він послався на побоювання щодо екологічної та економічної стійкості Джакарти.

Але критики кажуть, що нова назва може збивати з пантелику, а саме рішення не бере до уваги фактори довкілля.

Джакарта – це одне з перенаселених, забруднених міст Індонезії. Місто розташоване на болотистій місцевості недалеко від моря. За даними Всесвітнього економічного форуму, Джакарта є одним із міст світу, яке дуже швидко може потонути. Столиця поступово йде в Яванське море через надмірне викачування ґрунтових вод.

У мегаполісі проживає понад 10 млн людей.

За словами голови Палати представників Індонезії Пуана Махарані, у вівторок законопроєкт про перенесення столиці схвалили вісім фракцій і лише одна не підтримала. Парламент Індонезії складається із дев’яти груп політичних партій.

За даними Національного агентства з планування та розвитку, загальна площа землі для нової столиці становитиме близько 256 143 га – майже вся вона вкрита лісовими масивами.

Індонезія володіє більшою частиною острова Борнео, третього за величиною острова у світі.

Шрі Муляні, міністр фінансів Індонезії, заявив, що нова столиця будуватиметься у п’ять етапів. Перший етап розпочнеться у 2022 році та триватиме до 2024 року. Проєкт будівництва міста заплановано до 2045 року.

За попередніми оцінками, вартість будівництва Нусантари – близько 466 трлн рупій ($32 млрд).

Індонезія – не перша країна, яка змінила столицю. У 1960 році Бразилія перенесла столицю з Ріо-де-Жанейро до міста Бразиліа. Також у 1960-х роках Пакистан переніс столицю з Карачі до Ісламабаду.