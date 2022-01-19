Україна виконала багато кроків, які передбачені Мінськими домовленостями щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Росія ж не зробила в цьому напрямку майже нічого.

Про це заявив в одному з інтерв’ю державний секретар США Ентоні Блінкен. Таким чином він відповів на запитання, що слід зробити, щоб Мінські домовленості були виконані та чи варто їх переглядати.

– Я не знаю, чи є потреба їх переглядати. З 2015 року було визначено цілу низку чітких кроків, які обидві сторони повинні виконати. І можна сказати, що багато з цих кроків Україна або вже виконала, або почала виконувати. Росія ж практично нічого не зробила в плані виконання кроків, передбачених Мінськими домовленостями, – наголосив Блінкен.

За його словами, зараз питання полягає в тому, чи серйозно Росія налаштована на вирішення кризи на Донбасі в рамках мінського процесу. При цьому Блінкен заявив, що “Мінськ” є зараз єдиним шляхом уперед.

Держсекретар США також нагадав про існування Нормандського формату, учасницями якого, окрім України та РФ, є Франція і Німеччина.

– Ми очікуємо на зустрічі в рамках цього формату. І це знову ж таки тест для серйозності намірів Росії, – додав Блінкен.

Він запевнив, що США будуть підтримувати Нормандський формат.

Наприкінці минулого року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова рухатися шляхом виконання Мінських домовленостей, однак РФ повинна виконати хоча б ті домовленості, які були досягнуті під час нормандського саміту в Парижі в 2019 році.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував нову стратегію виконання Мінських домовленостей. Йдеться про 10 кроків, до яких залучені також США і Нормандський формат.