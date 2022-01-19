Президент США Джо Байден закликав європейських союзників пообіцяти, що ті вживуть жорстких заходів щодо Росії, якщо вона наважиться вдертися до України. Але коли справа доходить до того, що саме Сполучені Штати та Європа готові зробити, союзники не здаються такими вже згуртованими. Про це пише агентство Associated Press.

У військовому сенсі, наприклад, Сполучені Штати, Туреччина та Велика Британія виділяються тим, що постачають чи погоджуються поставити протитанкові ракети, бойові безпілотники, військові кораблі та інше озброєння, а також гроші, щоб допомогти Україні збудувати свою оборону.

Але ключовий союзник Німеччина, схоже, чинить опір будь-якій прямій військовій допомозі — настільки, що британський військовий літак, який доставляв зброю в Україну в понеділок, облетів повітряний простір Німеччини, а не обрав прямий маршрут через нього.

Раніше Байден попередив президента Росії Володимира Путіна про економічні наслідки вторгнення Росії в Україну – “не такі, які він будь-коли бачив”. А ось деякі європейські союзники продемонстрували менший ентузіазм щодо жорсткіших санкцій, які можуть завдати шкоди європейським економікам або поставити під загрозу постачання російського газу. Газ європейцям потрібен, щоб зігрітися цієї зими.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що це США командують, а європейці підкоряються.

Лідери Європейського Союзу вважають, що Росія намагається посіяти розбрат між 27 країнами ЄС, США та НАТО. Але, за словами глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, РФ у цьому зазнала невдачі.

– Зараз здається, що Сполучені Штати виявляють дещо більший інтерес до запровадження жорстких багатосторонніх санкцій щодо Росії, ніж Європа. Це дещо приголомшує мене з огляду на те, що на карту поставлено територіальну цілісність Європи, а не Сполучених Штатів, — заявив сенатор Кріс Мерфі.

Нагадаємо, що у жовтні та листопаді 2021 року Франція, Німеччина та деякі інші країни ЄС поставили під сумнів попередження США про те, що нарощування військової могутності Росії поблизу України може сигналізувати про неминуче вторгнення.

Франція та Німеччина спочатку виступали проти активізації системи планування кризового реагування НАТО. Але їм довелося поступитися, і 30 листопада план було активовано.

Союзники США публічно майже не заперечують проти обіцянки жорстких дій щодо Росії. Але жоден із лідерів ЄС публічно не розкриває точну природу можливих санкцій, заявляючи, що показувати свої карти було б помилкою. ЄС уже має досвід введення санкцій проти Росії в унісон зі США, Великою Британією, Канадою та іншими союзниками.

Найбільш обговорювані санкції: відключення Росії від банківської системи SWIFT, яка управляє рухом грошей по всьому світу, та запровадження санкцій проти сім’ї Путіна, його військових та політичних кіл та російських банків.

Британський уряд твердо підтримує жорстку лінію США щодо Росії. Але питання в тому, як далеко може зайти Британія, адже британські банки та фінансову владу вже давно звинувачують у тому, що вони заплющують очі на російські гроші, отримані нечесним шляхом.

Франція першою скептично поставилася до нарощування російських військ. Але міністр із європейських справ Клеман Бон нещодавно заявив, що Франція готова підтримати санкції проти Росії, якщо це необхідно. Більше деталей не надав.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила у понеділок, що її країна зробить усе, щоб гарантувати безпеку України.

Але уряд Німеччини не давав остаточних публічних заяв про те, чи триматиме він російський трубопровід Північний потік-2 у відключеному стані, якщо Росія відправить війська в Україну.