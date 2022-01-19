Позиція України є не надто оптимістичною не лише через загрозу вторгнення Росії, а й через невизначеність позиції Заходу.

До такої думки схиляються чимало західних ЗМІ.

– Захід слабкий та розділений, а Росія агресивна й рішуча. Усе це має вигляд не надто добрий для вільної та незалежної України. Сподіватися на допомогу від Європи Україні не варто. Наприклад, Німеччина відкрито заявила, що не воюватиме за Україну, хоча Велика Британія та деякі інші країни готові відправити військових радників та зброю як стримувальну силу, – пише Independent.

Видання доходить висновку, що така позиція Заходу може викликати в Росії сумнів, чи готовий буде Захід воювати не лише за Україну, а й за країни Балтії, Польщу або Фінляндію.

Daily Telegraph заявляє, що ЄС кинув Україну напризволяще.

Крім того, ЗМІ відзначає, що навіть натяки на санкції від міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок “свідчать радше про те, як мало країна робитиме, ніж про те, як рішуче діятиме”.

Позицію президента Франції Емманюеля Макрона Daily Telegraph називає “стратегічним мовчанням”.

– Таким чином обезголовлена Європа схиляє шальки терезів на користь плану Путіна “хапати що можна, поки можна”, – повідомляє видання.

The Wall Street Journal дорікає, що Захід нині одержимий пандемією, а міжнародна політика майже зникла з публічних розмов, тому мало кого турбують імперські амбіції Росії.

– Путін оголосив війну Європі та Заходу. Це холодна війна, відкладена війна, із залізною завісою, яка (поки що) лягла вздовж українського фронту. Але це все одно війна. Її підбурювач несе величезну відповідальність в очах історії за порушення табу на війну, яке досі зберігало безпеку в Європі, що була двічі зруйнована світовими війнами, – уточнює ЗМІ.

Тим часом CNN відзначає прагнення США посилити військову підтримку України.

Разом із тим, посилаючись на наближені до адміністрації Байдена джерела, видання наголошує, що нині там панують песимістичні настрої через те, що низка дипломатичних перемовин минулого тижня не мали результатів.

– США оцінюють варіанти посилення спроможності українських військ, щоб протистояти потенційній російській окупації. Ідеться про потенційне забезпечення української армії додатковими боєприпасами, мінометами, протитанковими ракетами Javelin і зенітно-ракетними системами, які, ймовірно, надійдуть від союзників по НАТО, – цитує CNN слова високопоставленого чиновника США.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що нинішня ситуація є надзвичайно небезпечною:

– Зараз ми на етапі, коли Росія будь-якої миті може почати атакувати Україну.

Деякі чиновники, які бачили дані розвідки, стверджують, що Росія планує спробувати захопити столицю України Київ та повалити уряд.

– Розгортання сил із Східного військового округу Росії в Білорусі вразило багатьох американських чиновників, як і низка кібератак, спрямованих на Україну минулого тижня, – зазначає видання.

The New York Times називає Путіна “сучасним Петром Першим, який прагне відновити славу матінки-Росії”.

ЗМІ відзначає, що якщо очільник Кремля дійсно вирішить ще раз “відкусити шмат України”, це буде насамперед тому, що Путін вважає, що це посилить його шанси залишитися при владі в Росії, що для нього завжди є першорядним.

The New York Times відзначає, що плани Путіна наростити загрозу Україні спричинені прискоренням процесу українізації.

– Путін знає, що через 10 років молоде покоління в Україні взагалі не буде говорити російською, і воно не буде ідентифікувати себе з російською культурою, – йдеться в The New York Times.

Саме тому, відзначає видання, на переконання Путіна, краще діяти зараз, поки українська армія не стала більшою, краще навченою та озброєною, а в Європі та США панує безлад через Covid-19.

Джерело: Independent, Telegraph, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times