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Біля берегів Таїті виявили гігантський незайманий кораловий риф

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Біля берегів Таїті виявили гігантський незайманий кораловий риф

Морські дослідники виявили незайманий 3-кілометровий кораловий риф на глибині 30 м біля узбережжя острова Таїті, Французька Полінезія.

Цей риф є одним з найбільших, виявлених на такій глибині, повідомляє Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, яка керувала місією.

Доктор Джуліан Барб’єр із ЮНЕСКО сказав, що таких екосистем, напевно, набагато більше, але ми про них просто не знаємо. Він наголосив, що вже необхідно зайнятися їхнім нанесенням на мапу та захистом.

Риф виявили ще в листопаді під час дайв-експедиції на глибину, відому як сутінкову зону океану, у рамках глобальної місії з картування морського дна.

Французький підводний фотограф Алексіс Розенфельд назвав рожеві корали витвором мистецтва.

Коралові рифи належать до екосистем океану, яким загрожує найбільша небезпека: вони вразливі для забруднення, підвищення температури моря та зміни хімічного складу, спричиненого викидами вуглекислого газу, що розчиняється у воді.

Варто відзначити, що близько 25% морських видів живуть у коралових рифах.

Найближчими місяцями буде проведено подальше розслідування цього коралового рифу.

Фахівець-дайвер, доктор Летиція Едуен із Національного центру наукових досліджень Франції, сказала, що рифи на таких глибинах краще захищені від глобального потепління.

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