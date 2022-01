Морські дослідники виявили незайманий 3-кілометровий кораловий риф на глибині 30 м біля узбережжя острова Таїті, Французька Полінезія.

Цей риф є одним з найбільших, виявлених на такій глибині, повідомляє Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, яка керувала місією.

Доктор Джуліан Барб’єр із ЮНЕСКО сказав, що таких екосистем, напевно, набагато більше, але ми про них просто не знаємо. Він наголосив, що вже необхідно зайнятися їхнім нанесенням на мапу та захистом.

Риф виявили ще в листопаді під час дайв-експедиції на глибину, відому як сутінкову зону океану, у рамках глобальної місії з картування морського дна.

