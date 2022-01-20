Колишній Папа Римський Бенедикт XVI є одним із фігурантів справи про жорстоке поводження з дітьми.

У розслідуванні юридичної фірми Westphal Spilker Wastl йдеться, що колишній глава католицької церкви знав про священників, які скоювали насильство над дітьми.

Випадки жорстокого поводження з дітьми траплялися під час його перебування на посаді архієпископа Мюнхена і Фрайзинга з 1977 до 1982 року.

У звіті зазначається, що Бенедикт “бездіяв” у чотирьох відомих випадках жорстокого поводження з неповнолітніми та не запобіг цьому.

Зокрема, два з чотирьох випадків стосуються священників, які були у єпархії Бенедикта, який тоді був відомий як архієпископ Йозеф Ратцінгер. Цим двом священникам дозволили продовжувати свою роботу в церкві пастирами.

Щодо Бенедикта, то він усі винувачення на свою адресу відкинув.

У жовтні 2021 року опублікували звіт, в якому йшлося, що з 1950 року у Франції діяли тисячі священників-педофілів.

Спеціальна комісія в межах розслідування знайшла докази від 2 900 до 3 200 осіб із 115 тис. колишніх та нинішніх священників, що причетні до різних випадків сексуального насильства.