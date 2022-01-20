Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

США внесли чотирьох осіб з України до санкційних списків через зовнішню політику РФ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Прапор США

Влада США поповнила санкційні списки, пов’язані зі шкідливою зовнішньою діяльністю Росії, чотирма фізичними особами з України.

Про це йдеться в опублікованому пресрелізі Міністерства фінансів США 20 січня. Під обмеження потрапили два чинні народні депутати Верховної ради України Тарас Козак та Олег Волошин.

До списку потрапили також екс-депутат Володимир Олійник та колишній заступник секретаря РНБО (з жовтня 2010-го до грудня 2013 року) Володимир Сівкович.

За даними Мінфіну США, відділ управління з контролю за іноземними активами наклало санкції на чотирьох осіб, які брали участь у шкідливій зовнішній діяльності Росії, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні.

У відомстві зазначили, що зазначені особи відігравали роль у глобальній кампанії впливу Росії, націленій на дестабілізацію ситуації у суверенних країнах.

– Сполучені Штати Америки вживають заходів для викриття та протидії небезпечній кампанії впливу та дезінформації Росії в Україні, – сказав заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.

У травні 2021 року Тараса Козака оголосили у розшук. Його разом із Віктором Медведчуком підозрюють у скоєнні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Читайте
Медведчуку продовжили домашній арешт

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка