США внесли чотирьох осіб з України до санкційних списків через зовнішню політику РФ

Влада США поповнила санкційні списки, пов’язані зі шкідливою зовнішньою діяльністю Росії, чотирма фізичними особами з України.

Про це йдеться в опублікованому пресрелізі Міністерства фінансів США 20 січня. Під обмеження потрапили два чинні народні депутати Верховної ради України Тарас Козак та Олег Волошин.

До списку потрапили також екс-депутат Володимир Олійник та колишній заступник секретаря РНБО (з жовтня 2010-го до грудня 2013 року) Володимир Сівкович.

За даними Мінфіну США, відділ управління з контролю за іноземними активами наклало санкції на чотирьох осіб, які брали участь у шкідливій зовнішній діяльності Росії, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні.

У відомстві зазначили, що зазначені особи відігравали роль у глобальній кампанії впливу Росії, націленій на дестабілізацію ситуації у суверенних країнах.

– Сполучені Штати Америки вживають заходів для викриття та протидії небезпечній кампанії впливу та дезінформації Росії в Україні, – сказав заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.

У травні 2021 року Тараса Козака оголосили у розшук. Його разом із Віктором Медведчуком підозрюють у скоєнні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.