США, Євросоюз, НАТО і ОБСЄ вперше провели спільні переговори через нарощування військ РФ

Представники Європейського Союзу, США, НАТО та ОБСЄ провели першу чотиристоронню телефонну розмову, під час якої скоординували дії в сфері безпеки.

Про це йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петера Стано.

У переговорах взяли участь високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, держсекретар США Ентоні Блінкен, генсек НАТО Єнс Столтенберг та чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Темою розмови було нарощування російських військ біля кордонів України та ситуація з безпекою в Європі.

– Вони обговорили нарощування Росією військових сил навколо України, а також поточні двосторонні та міжнародні дипломатичні відносини, пов’язані зі спробами РФ змінити механізми безпеки в Європі. Вони підтвердили необхідність дотримання фундаментальних принципів існуючої архітектури європейської безпеки, що закріплені, зокрема, в рамках ОБСЄ, – наголошується в заяві.

Сторони мають намір продовжувати інтенсивні консультації та шукати шляхи врегулювання нинішньої напруженої ситуації за допомогою дипломатії.

Зазначається, що чотиристоронній телефонний дзвінок відбувся напередодні ввечері після нещодавніх переговорів між партнерами, зокрема з Україною, та напередодні переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Минулого тижня голови МЗС країн Євросоюзу під час зустрічі у французькому Бресті домовилися про посилення координації з США та НАТО, а також співпраці в рамках ОБСЄ.

Відомо, що Жозеп Боррель запросив Ентоні Блінкена взяти участь у засіданні Ради ЄС у Брюсселі на рівні голів МЗС, що відбудеться в понеділок, 24 січня.

Варто зазначити, що протягом минулого тижня відбулися одразу три раунди переговорів за участю представників Сполучених Штатів та Росії: двостороння зустріч у Женеві 10 січня, засідання Ради НАТО-РФ у Брюсселі 12 січня, а також засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Сторони обговорювали як можливу ескалацію ситуації довкола України через скупчення російських військ біля кордонів нашої держави, так і ультиматуми Кремля щодо “гарантій безпеки” (йдеться, зокрема, про відмову Україні у вступі в НАТО). Ультиматуми Москви не були підтримані Заходом.