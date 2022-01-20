У Чехії внаслідок масштабної ДТП за участі 36 автомобілів заблокована автомагістраль.

За даними одного із місцевих телеканалів, аварія сталася на 33-му кілометрі автостради D5 у напрямку до Праги.

Загалом зіштовхнулися 20 легкових та 16 вантажних авто.

Через масштаби аварії служба швидкої допомоги залучила авіацію, але інцидент обійшовся без смертей та серйозних травм. Зазначається, що шестеро людей отримали травми легкої або середньої тяжкості.

– Трьох людей з легкими травмами було доставлено в лікарню в Горжовіце для проведення операції, двох із травмами середньої тяжкості було доставлено авіацією до Праги, оскільки дорогу було перекрито, – сказала речниця служби порятунку Центрального регіону Чехії Петра Гомолова.

Одній людині з незначними травмами було надано медичну допомогу на місці події.

У Чехії сталася ДТП за участю майже 40 авто. Рух на Прагу заблоковано / 8 фотографий

За даними чеської поліції, після аварії автомобілі розкидані приблизно на 100-метровій ділянці автостради.

За словами речниці поліції Влади Сучанкової, причиною аварії стала погана погода та зниження видимості через сильний снігопад.

– Снігова буря, що пронеслася над Прагою та Центральною Чехією, безумовно, відіграла велику роль у масовій ДТП, – сказала вона.

Дорогу планують очистити до 20:00 (21:00 за Києвом) 20 січня.

Přidáváme záběry, která na místě pořídila Letecká služba PČR: pic.twitter.com/HwhcbDu6LM — Policie ČR (@PolicieCZ) January 20, 2022

Джерело: Policie ČR, Česká televize

Фото: Policie ČR, Česká televize