Держсекретар США Ентоні Блінкен детально пояснив, хто є агресором у російсько-українському конфлікті. Він наголосив, що це точно не Україна, яка в даній ситуації “намагається вижити”.

Про це Блінкен заявив під час виступу в Берліні з промовою, присвяченою кризі довкола України.

Держсекретар США нагадав, що в 1991 році українці підтримали незалежність своєї держави, а в 2014-му – захистили свій проєвропейський вибір. Після цього Росія окупувала Крим та розв’язала війну на Донбасі.

Блінкен зазначив, що РФ фінансує окупаційні сили на Донбасі. Унаслідок агресії загинули понад 14 тис. українців, тисячі були поранені, а цілі міста зруйновані. Сотні тисяч українців змушені були залишити свої домівки.

– РФ намагається втрутитися у вибори, блокує розвиток торгівлі, використовує пропагандистські методи, щоб сіяти розбрат, застосовує зусилля в кіберпросторі для боротьби з Україною. Ці спроби не слабнуть, а тепер Росія готова піти ще далі, – заявив голова Держдепартаменту США.

Блінкен додав, що в разі нового вторгнення Росії в Україну людські втрати будуть набагато вищими, ніж було до цього часу.

– РФ виправдовує свої дії, стверджуючи, що Україна становить загрозу її безпеці. Це перевертає реальність з ніг на голову. Хто кому погрожує? Яка країна захопила частину території? Чиї військові сили в рази перевищують сили іншої країни? Яка країна має ядерну зброю? Україна – не агресор у цьому випадку. Україна просто намагається вижити, – наголосив Блінкен.

Держсекретар США допустив можливість, що РФ може здійснити якісь провокаційні дії, а потім використати їх, щоб виправдати свою інтервенцію.