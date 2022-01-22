Британські парламентарі готові розробити аналогічні до американських законопроєкти задля посилення санкційного тиску на Росію.

Про це повідомив член міжпарламентської ради Україна – НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, таке бажання парламентарі озвучили під час перебування в зоні ООС.

Туди вони прибули, щоб на власні очі побачити, що відбувається в прифронтовій зоні, зокрема в Авдіївці.

– Найбільше їх вразило навіть не те, що вони побачили масштаби руйнувань та справжню реальну війну, а те, наскільки спокійно й без паніки поводять себе українські військові перед обличчям військової загрози. Але я зауважив, що за вісім років всі просто втомилися боятися. І тепер і морально, і фізично готові до будь-якого повороту подій. Як кажуть самі британці, keep calm and carry on, – наголосив Єгор Чернєв.

Щоб переконати колег посилити тиск на Росію, британські парламентарі попросили надати їм такий самий перелік рекомендацій, який українські депутати напередодні адресували представникам Сенату США.

Також парламентарі погодилися з необхідністю розширити військову допомогу Україні.

Британські парламентарі готові розробити санкційні законопроєкти проти РФ / 3 фотографии

Зауважимо, що в переліку рекомендацій, який представникам Сенату США надала українська сторона, містяться, зокрема, пропозиції ввести санкції проти понад сотні російських банків та стратегічних підприємств.

Представники Сенату зауважили, що використають рекоментації як правки до законопроєктів, які вже представили сенатори Рубіо та Менендес.

Крім того, за словами Єгора Чернєва, наступного тижня у Сполучених Штатах розглянуть новий законопроєкт, розроблений Комітетом із закордонних справ Конгресу США, спрямований проти російської агресії.

Він передбачає чергове збільшення військової допомоги Україні, впровадження нових санкцій проти РФ, інтенсифікацію навчання українських військових та допомогу в протидії дезінформації з боку Росії.

Джерело: Єгор Чернєв

Фото: Єгор Чернєв