Британські парламентарі готові розробити аналогічні до американських законопроєкти задля посилення санкційного тиску на Росію.

Про це повідомив член міжпарламентської ради Україна – НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, таке бажання парламентарі озвучили під час перебування в зоні ООС.

Туди вони прибули, щоб на власні очі побачити, що відбувається в прифронтовій зоні, зокрема в Авдіївці.

– Найбільше їх вразило навіть не те, що вони побачили масштаби руйнувань та справжню реальну війну, а те, наскільки спокійно й без паніки поводять себе українські військові перед обличчям військової загрози.

Але я зауважив, що за вісім років всі просто втомилися боятися. І тепер і морально, і фізично готові до будь-якого повороту подій. Як кажуть самі британці, keep calm and carry on, – наголосив Єгор Чернєв.