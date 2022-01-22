До кінця тижня: США передадуть свої занепокоєння діями РФ у письмовій формі

Найближчими днями Сполучені Штати Америки підготують письмову відповідь РФ, в якій висловлять свої занепокоєння діями Кремля на міжнародній арені.

Про це 21 січня під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

– Ми викладемо у письмовому вигляді… нашу серйозну занепокоєність діями Росії, а також занепокоєність інших наших союзників і партнерів. Крім ідей про те, як ми можемо зміцнити почуття безпеки один одного в майбутньому, ми можемо зробити ряд кроків, які обговорюються всіма нами, включно з Росією, для підвищення прозорості, щоб знизити ризик для просунутого контролю над озброєннями, – сказала речниця адміністрації президента США.

Вона додала, що для зміцнення довіри Сполучені Штати координують свої дії з іншими союзниками та партнерами, а також протягом вихідних це питання буде обговорено з американським президентом Джо Байденом.

Речниця Білого дому навела слова американського держсекретаря Ентоні Блінкена, в яких він дав зрозуміти міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що є певні питання та фундаментальні принципи, які Сполучені Штати та їх партнери мають намір захищати.

– Ці питання включають те, що перешкоджає суверенному праву українського народу писати своє майбутнє. Тут немає простору для торгів. Жодного. І ми від початку говорили, що є певні пропозиції, які не матимуть розвитку, – резюмувала речниця Білого дому.

Нагадаємо, 21 січня держсекретар США провів переговори із очільником МЗС Росії у Женеві.

Під час пресконференції за підсумками перемовин Ентоні Блінкен закликав Кремль навести докази, що Росія не планує вторгнення в Україну.

Головною темою було нарощування збройних сил РФ навколо українських кордонів. Як експерти оцінюють результати зустрічі Блінкена та Лаврова читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Після переговорів із Сергієм Лавровим очільник Держдепу США проконсультувався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.