Сенатори США Джон Корнін, Бен Кардін, Роджер Вікер, Жанна Шахін, Ліндсі Грем та Річард Блюменталь представили законопроєкт про ленд-ліз для України.

Про це повідомляється на сайті сенатора-республіканця від Техасу Джона Корніна.

Автори зазначають, що ухвалення цієї законодавчої ініціативи дозволило б президентові укладати угоди про ленд-ліз безпосередньо з Україною та надавати їй необхідну військову техніку.

– Немає сумнівів, що слабкість – це провокація для таких авторитарних постатей, як Володимир Путін, і загрози санкцій чи фінансової підтримки України недостатньо, щоб стримати вторгнення. Цей закон дозволив би нам знову служити арсеналом демократії та забезпечити Україну летальною зброєю проти російської загрози її суверенітету, – сказав сенатор Корнін.

За словами демократа Кардіна, американська зовнішня політика є сильною, коли Конгрес і Білий дім єдині.

Він наголосив, що двопартійний законопроєкт спрощує президенту ухвалення рішень щодо України.

– США мають робити все можливе, щоб допомогти нашим друзям в Україні протистояти безсоромній та незаконній агресії Володимира Путіна, – сказав сенатор-республіканець від Міссісіпі Роджер Вікер.

Сенатори зазначають, що законопроєкт прибере бюрократичні перепони та дозволять адміністрації президента швидко надати Україні все необхідне для захисту цивільного населення.

Законопроєкт передбачає:

Вимагати від президента підтвердження відповідному комітету Конгресу того, що будь-яка військова техніка, надана відповідно до його повноважень, необхідна для захисту цивільного населення;

вимагати від президента чи його представника встановити прискорені процедури постачання будь-якої військової техніки, переданої в оренду чи користування Україні;

класифікувати будь-яку кібератаку з боку РФ на критичну інфраструктуру України як збройну атаку з боку Росії.

Закон має діяти доти, доки Росія не поверне свої війська на місця перебування до березня 2021 року.

Нагадаємо що в Україну з Великої Британії прибула партія протитанкового озброєння. Його доставили два військово-транспортні літаки Королівських ВПС.

Джерело: сайт сенатора Джона Корніна