Держсекретар США Ентоні Блінкен не сподівається, що 21 січня під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Женеві вдасться владнати ситуацію із загрозою вторгнення російських військ до України.

Про це Ентоні Блінкен повідомив 20 січня, перебуваючи з робочим візитом у Берліні.

– Це не вирішиться швидко. Однак зустріч із Лавровим у Женеві стане кроком до пошуків взаєморозуміння. І це в поєднанні з деескалацією військового нарощування Росії на кордонах України може відвернути кризу найближчими тижнями, – переконаний Ентоні Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що 21 січня закликатиме Росію повернутися до виконання угод, які вона зобов’язалась виконувати десятиліттями тому.

Ідеться, зокрема, про Гельсінські угоди 1975 року, Віденський документ 1990 року та Будапештський меморандум 1994 року.

– Закликатиму до співпраці зі Сполученими Штатами, нашими європейськими союзниками та партнерами, щоб забезпечити майбутнє із взаємною безпекою, – уточнив держсекретар.

Однак обіцяє він також і чітко дати зрозуміти Лаврову, що це майбутнє може знищити російська агресія проти України.

І такими діями Москва лише підштовхне до того, на що скаржиться, – зміцнить оборонний альянс НАТО.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув із робочим візитом до Європи задля “дипломатичної спроби знизити напругу навколо неспровокованого нарощування російської військової могутності біля кордонів України”.

19 січня Блінкен відвідав Київ, де провів зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

20 січня в Берліні він зустрічався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та міністром закордонних справ Анналеною Бербок.

Джерело: U. S. Department of State