Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Вторгнення буде серйозною помилкою: Джонсон та Шольц обговорили ситуацію навколо України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем ситуацію в Україні.

Лідери погодилися, що події поблизу українського кордону викликають занепокоєння, що подальша військова агресія дорого обійдеться Росії.

Джонсон та Олаф заявили, що будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою.

Прем’єр-міністр Великобританії вважає, що у разі ескалації ситуації країни НАТО повинні будуть дати скоординовану відповідь, яку необхідно обговорити.

– Лідери домовилися підтримувати тісний контакт із цього питання, – йдеться у повідомленні канцелярії прем’єра Бориса Джонсона.

Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що країни-члени НАТО мають різні думки щодо постачання озброєння Україні.

Джерело: офіс Бориса Джонсона

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка