Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем ситуацію в Україні.

Лідери погодилися, що події поблизу українського кордону викликають занепокоєння, що подальша військова агресія дорого обійдеться Росії.

Джонсон та Олаф заявили, що будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою.

Прем’єр-міністр Великобританії вважає, що у разі ескалації ситуації країни НАТО повинні будуть дати скоординовану відповідь, яку необхідно обговорити.

– Лідери домовилися підтримувати тісний контакт із цього питання, – йдеться у повідомленні канцелярії прем’єра Бориса Джонсона.

Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що країни-члени НАТО мають різні думки щодо постачання озброєння Україні.

Джерело: офіс Бориса Джонсона