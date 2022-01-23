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Командувач ВМС Німеччини подав у відставку після дипломатичного скандалу

Юля Захарченко редакторка стрічки
Командувач ВМС Німеччини подав у відставку після дипломатичного скандалу

Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після дипломатичного скандалу, який виник після його заяви, що Крим начебто “ніколи не повернеться до складу України”.

За даними видання Bild, віцеадмірал висловив бажання піти з посади. Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та генеральний інспектор ВМС Німеччини Ебергард Зорн підтримали його рішення.

Шенбах спровокував дипломатичну кризу після своєї скандальної заяви про “російський” Крим. Пізніше командувач німецького ВМС назвав свої слова помилкою.

– Неправильно оцінив ситуацію. Я не мав цього робити. Інтерпретувати нема чого, це була очевидна помилка, – наголосив він.

Міністерство закордонних справ викликало посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен через скандальну заяву Шенбаха.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба розкритикував слова віце-адмірала, які суперечили підтримці Німеччини Україні та дипломатичним зусиллям.

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували заяву німецького командувача ВМС, виступивши із вимогою спростувати свої слова.

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Джерело: Bild

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