Росія залишиться без компенсації за газогін Північний потік-2, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним нормам Європейського Союзу. Про це заявив міністр економіки, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck).
Він нагадав, що федеральне агентство з мереж призупинило процедуру сертифікації трубопроводу.
– Якщо вона буде відновлена, то її метою буде вирішити, чи дотримані умови для сертифікації відповідно до німецьких та європейських правил. А якщо це не так, то компенсація не передбачається, – пояснив міністр.