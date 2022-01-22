Росія залишиться без компенсації за газогін Північний потік-2, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним нормам Європейського Союзу. Про це заявив міністр економіки, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck).

Він нагадав, що федеральне агентство з мереж призупинило процедуру сертифікації трубопроводу.