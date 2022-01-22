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РФ залишиться без компенсації у разі несертифікації Північного потоку-2

Марта Бондаренко редакторка стрічки
РФ залишиться без компенсації у разі несертифікації Північного потоку-2

Росія залишиться без компенсації за газогін Північний потік-2, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним нормам Європейського Союзу. Про це заявив міністр економіки, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck).

Він нагадав, що федеральне агентство з мереж призупинило процедуру сертифікації трубопроводу.

– Якщо вона буде відновлена, то її метою буде вирішити, чи дотримані умови для сертифікації відповідно до німецьких та європейських правил. А якщо це не так, то компенсація не передбачається, – пояснив міністр.

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Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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