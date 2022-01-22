У п’ятницю було завдано авіаудару по тюремному об’єкту в єменському місті Саада, оплоту повстанського руху хуситів.

Точна кількість жертв наразі невідома. За даними організації Médecins Sans Frontières (MSF, лікарі без кордонів), загинуло щонайменше 70 людей. Хоча очікується, що ця кількість зросте.

MSF повідомила, що до однієї лікарні надійшло понад 200 постраждалих.

За кілька годин після авіаудару рятувальники все ще витягували тіла з-під завалів.

مشاهد للسجن المركزي في #صعدة الذي دمرته قوات التحالف السعودي والذي يضم نحو ألفي نزيل.#اليمن #صنعاء pic.twitter.com/MssyP1HxKt — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 21, 2022

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ескалацію насильства слід зупинити.

У суботній заяві коаліція, яку очолює Саудівська Аравія, відкинула свою причетність до завдання авіаудару.

Сили коаліції борються із повстанцями-хуситами з 2015 року. Десятки тисяч мирних жителів, у тому числі понад 10 000 дітей, було вбито або поранено внаслідок бойових дій.

Військовий конфлікт спричинив мільйони біженців. А більшість населення перебуває на межі голоду.

31 грудня 2021 року в Ємені загинули 12 військовослужбовців. Військова коаліція, яку очолює Саудівська Аравія, помилково завдала авіаудару по табору проурядових сил.

Атаку було здійснено в єменській провінції Шабва.