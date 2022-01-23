Президент США Джо Байден провів зустріч зі своєю командою з національної безпеки. Темою обговорення стала російська агресія проти України.

Про це поінформували в пресслужбі Білого дому. Повідомлення про зустріч також оприлюднило посольство США в Україні.

– Сьогодні президент Байден обговорив невпинні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки, – зазначається в повідомленні.

Під час обговорення Байден підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше військове вторгнення в Україну, то Сполучені Штати разом із своїми союзниками та партнерами змусять РФ відповісти.

Як наголосили в Білому домі, наслідки для Росії будуть швидкими та суворими.

Сьогодні президент Байден обговорив невпинні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки. Він підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами спричинять швидкі та суворі наслідки для Росії. https://t.co/O7R7FIFOIz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 23, 2022

Варто зазначити, що 22 січня до України прибула перша партія з нового пакету військової допомоги США. Раніше цей пакет допомоги на суму в $200 млн схвалив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Днями американський лідер заявив, що в разі нового вторгнення військ РФ в Україну російські банки не зможуть проводити операції з доларом. Байден наголосив, що новий напад на Україну буде “катастрофою” для РФ.

А заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд нещодавно розповіла, що Вашингтон підготував 18 сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення.