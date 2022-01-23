Керівництво Китаю наймає західних блогерів для створення позитивного іміджу зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні.

Як пише британське видання, найняті лідери думок у позитивному ключі висвітлюватимуть Китай та зимову Олімпіаду, яка розпочнеться наступного місяця.

Зазначається, що влада КНР стурбована міжнародною реакцією на проведення Ігор у Пекіні, які були затьмарені хвилею дипломатичних бойкотів. З цієї причини уряд країни найняв західних фахівців зі зв’язків із громадськістю для просування альтернативної історії в соціальних мережах.

Згідно з повідомленням, у листопаді минуло року американський кореспондент Newsweek і колишній керівник Fox News і HSBC Віпіндер Джасвал підписав контракт на $300 тис. з генеральним консульством Китаю в Нью-Йорку для розробки стратегії та проведення кампанії з просування зимових Олімпійських та Паралімпійських.

Читайте Став відомим склад української збірної на зимових Олімпійських іграх у Пекіні

Контракт, зареєстрований у Міністерстві юстиції США, передбачає детальну стратегію зв’язків із громадськістю. Згідно з угодою, у період з 22 листопада до 13 березня, коли завершаться зимові Паралімпійські ігри, кожен учасник повинен буде підготувати від трьох до п’яти інформаційних матеріалів, тобто контенту, створеного відповідно до цільової аудиторії.

Попередньо відомо, що відповідні матеріали публікуватимуться у соціальних мережах TikTok, Instagram або Twitch.

Віпіндер Джасвал стверджує, що його компанія отримала до 50 пропозицій від впливових осіб – від колишніх олімпійців до підприємців.

Згідно з контрактом, 70% контенту буде пов’язано з культурою, включно з історією Пекіна, культурними реліквіями, сучасним життям людей та місцевих тенденцій. Ще 20% буде висвітлювати співпрацю та позитивні аспекти у відносинах між Китаєм та США, включно двосторонні зміни на високому рівні та позитивні результати.

За словами колишнього керівника Fox News, його блогери принесуть Пекіну приблизно 3 мільйони відгуків на платформах соціальних мереж, якими часто користуються молоді американці.

Він сказав, що добре обізнаний із протиріччями, які оточують політику Китаю в Сіньцзяні та Гонконзі.

– Те, що ми намагаємося зробити, це просто наголосити на цілісності та гідності Олімпійських ігор… Бойкоти не сприяють взаєморозумінню… Я не підтримую бойкоти. Вони неефективні, недоречні та беззмістовні, – сказав Віпіндер Джасвал.

Контракт був укладений у період нестабільних двосторонніх відносин між Китаєм та США. Після укладання договору з китайським консульством він перебуває під пильною увагою американської сторони.

Дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні

Минулого місяця президент США Джо Байден оголосив, що його адміністрація влаштує дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Китаї як знак незгоди зі ставленням уряду КНР до жителів Сіньцзян-Уйгурського регіону.

Декілька союзників США, включаючи Канаду, Велику Британію та Австралію, приєдналися до закликів не посилати державних службовців до Китаю.

Китайський уряд послідовно заперечує звинувачення у порушенні прав людини на своїй території.