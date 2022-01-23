Міжнародна міжурядова організація НАТО не може гарантувати своє нерозширення. Проте наразі у Північноатлантичному Альянсі не розглядають можливість вступу інших країн.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів в інтерв’ю іноземному виданню, що сьогодні немає на порядку денному питання щодо вступу будь-яких держав до НАТО.
– Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого це вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути, – заявив він.
Шольц розкритикував вимогу Російської Федерації, згідно з якою Альянс начебто мав гарантувати, що “Україна не стане членом НАТО”.
Він переконаний, що Росія не може висувати такі ультиматуми Північноатлантичному Альянсу, а НАТО не може надати РФ такої гарантії.
Російська агресія
Попри погрози та крики, Україна успішно бореться з агресію Росії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна знає, де та у кого можна отримати зброю для захисту.
Очільник МЗС анонсував збільшення кількості партнерів, які постачатимуть озброєння. Він пообіцяв, що наразі про них стане відомо громадськості.
Джерело: Suddeutsche Zeitung