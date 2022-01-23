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Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

Юля Захарченко редакторка стрічки
Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

У неділю, 23 січня, президент Вірменії Армен Саркісян подав заяву про відставку. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Армен Саркісян наголосив, що він довго думав про це рішення. Він переконаний, що подав у відставку, ретельно все обдумавши.

– Я дуже довго думав. Після майже чотирьох років активної роботи ухвалив рішення подати у відставку з посади президента Вірменії. Це абсолютно не емоційне рішення, – зазначив він.

Він зазначив, що у Вірменії виникла парадоксальна ситуація, коли президенту доводиться бути гарантом державності, не маючи жодного реального інструменту.

– Президент не має необхідних інструментів, щоб у нинішній складний для країни та нації період вплинути на докорінні процеси внутрішньої та зовнішньої політики, – переконаний він.

Президент Вірменії наголосив, що сьогодні необхідні продумані дії, інакше жителі країни опиняться на узбіччі історії. Він наголосив, що більше не має права помилятися.

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Джерело: Президент Вірменії

Фото: Getty Images

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