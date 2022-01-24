Питання кількох днів: у ЄС пригрозили РФ санкціями у разі нападу на Україну

Європейський Союз готовий запровадити санкції проти Російської Федерації у разі, якщо її війська вчинять повномасштабне вторгнення на територію України.

Таку думку на умовах анонімності висловив високопоставлений європейський чиновник.

За його словами, криза на кордонах нашої країни входить до критичної фази. Він також зазначив, що міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу мають намір у понеділок, 24 січня, зробити Кремлю чергове попередження щодо цього, оскільки РФ стягнула до держкордонів України понад 100 тисяч військовослужбовців.

При цьому на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу обговорювати конкретні обмежувальні заходи поки не планують, а лише зроблять чергову заяву про серйозні наслідки для Москви, але у подробиці не вдаватимуться.

– Якщо відбудеться перехід російських військ через кордон, реакція буде дуже швидкою та чіткою. І це буде питання днів… а не тижнів, — повідомило джерело.

Чиновник додав, що єдність серед 27 країн блоку, порівняно з 2014 роком, суттєво зміцнилася.

Крім того, державний секретар Сполучених Штатів Америки з відеозв’язку звітуватиме про переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, які пройшли в Женеві.

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Зокрема проривних результатів зустріч не привела, проте сторони домовилися продовжити переговорний процес.

У свою чергу, джерела в ЄС не вірять у можливість відмови Кремля від своїх вимог, результатом яких має стати поява російської сфери впливу в Східній Європі.