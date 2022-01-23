Сполучені Штати Америки ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами газу з приводу його постачання до Європи в разі можливого військового вторгнення Росії до України.

Про це інформує видання Financial Times із посиланням на американських високопосадовців. У Вашингтоні побоюються, що російське вторгнення може вдарити по поставках до Європи.

Переговори з Катаром і країнами-членами ЄС сфокусовані на забезпеченні додаткових морських поставок скрапленого природного газу.

Як зазначають журналісти FT, такі обговорення стали актуальними після того, як переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим показали “мінімальний прогрес”. Це посилило побоювання, що конфлікт може вдарити по поставках газу. Європа вже зіткнулася з енергетичною кризою та рекордними цінами на блакитне паливо.

Оскільки запаси газу в європейських сховищах знаходяться на рекордно низькому для цієї пори року рівні, виникають побоювання, що Європа може зіткнутися з відключеннями електрики, промисловими збоями або навіть із втратою теплопостачання, якщо російський експорт різко скоротиться.

– Ми дивимося, як можна підготуватися до цього, особливо в середині зими з дуже низькими запасами в сховищах (в газових сховищах Європи, – Ред.), – зазначив у коментарі виданню високопосадовець адміністрації президента США.

Інший поінформований співрозмовник FT повідомив, що існує потенціал забезпечення довгострокових гарантій постачання скрапленого природного газу (LNG) з Катару, оскільки ця держава збирається значно збільшити його виробництво в наступні кілька років.

– У короткостроковій перспективі це буде залежати від готовності інших країн-клієнтів перенаправити поставки та наявності нерозподіленого скрапленого природного газу. Проте в 2011 році Катар дійсно перенаправляв свої поставки для Японії після цунамі, а тому прецедент існує, – пояснило джерело видання.

За інформацією журналістів, Катар розпочав попередні переговори про можливе довгострокове постачання газу з країнами ЄС та Великою Британією.

Крім того, американський лідер Джо Байден у січні повинен провести у Вашингтоні переговори з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані.

Зараз більша частина катарського скрапленого природного газу поставляється в Азію, де клієнти цієї держави Перської затоки погоджуються на фіксовані довгострокові контракти.

Високопосадовець із адміністрації Байдена, який давав коментар на умовах анонімності, визнав, що контракти між експортерами газу та азіатськими покупцями можуть ускладнити зусилля з перенаправлення поставок до Європи. Він також наголосив, що протягом останніх місяців Росія скорочувала поставки газу до Європи, щоб отримати важелі впливу на європейські країни.

Варто зазначити, що транзит газу до Європи через територію України в першій половині січня 2022 року опустився до мінімальних значень за останні чотири роки. Російський газовий монополіст Газпром відмовився бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через нашу державу.

Джерело: Financial Times