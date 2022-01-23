У Лондоні запевнили, що стоятимуть пліч-о-пліч з Україною, але навряд чи відправлять війська

Велика Британія готова надавати підтримку Україні в разі вторгнення російських військ. Однак Лондона навряд чи відправить своїх військових на допомогу.

Про це заявив в коментарі телеканалу Sky News заступник прем’єр-міністра Британії Домінік Рааб.

Політик запевнив, що його країна стоятиме “пліч-о-пліч” з Україною. Водночас, за словами Рааба, “вкрай малоймовірно”, що британські війська будуть відправлені до кордону з Росією.

– Вкрай малоймовірно, що ми це зробимо. Але ми можемо сказати, що вже готові та беремо участь у навчальних програмах для підтримки українців, які захищаються від РФ, і це абсолютно правильно, – наголосив Рааб, відповідаючи на запитання, чи відправить Британія війська до України в разі вторгнення РФ.

Водночас він зазначив, що Велика Британія та інші держави запровадять економічні та фінансові санкції щодо Росії, якщо її війська вторгнуться в Україну.

– Ми будемо підтримувати їх (українців, – Ред.) у захисті. З міжнародною спільнотою, із союзниками по НАТО на Заході ми стоїмо пліч-о-пліч, заявляючи, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо РФ здійснить цей крок і спробує вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим, – пояснив Рааб.

А в програмі Sunday Morning на телеканалі ВВС він заявив, що існує “дуже серйозний ризик” російського вторгнення в Україну. В ефірі цього каналу Рааб повторив, що напад матиме “важкі економічні наслідки” для Москви, включно з санкціями.

При цьому він знову назвав “вкрай малоймовірною” відправку британських військ в Україну для захисту від агресії РФ, оскільки наша держава не є членом НАТО.

Відповідаючи на запитання, чи загрози санкцій достатньо для стримування Росії від нападу, заступник прем’єра висловив думку, що президента РФ Володимира Путіна також непокоїтиме можливість “загрузнути в Україні” та отримати “другу Чечню”.

Він додав, що Росія повинна дотримуватися основних принципів міжнародного права.

Варто зазначити, що наприкінці минулого року міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив схожу заяву щодо можливості розміщення британських військ в Україні. Він також назвав це малоймовірним і зазначав, що Україна не є членом НАТО.

Попри це днями надзвичайний і повноважний посол України у Британії Вадим Пристайко повідомив, що Київ може закликати партнерів, зокрема й офіційний Лондон, відправити військових на територію нашої держави для захисту від агресії РФ. За словами Пристайка, це можливо в разі реальної загрози вторгнення російських військ та активних дій РФ.

Нещодавно Британія передала Україні партію протитанкового озброєння. Після цього Бен Воллес запевнив, що Лондон готовий виділити нашій державі додаткову зброю.