Україно-російський конфлікт може спровокувати зростання цін на нафту та падіння світового ВВП

Зростання напруженості на кордоні України та Російської Федерації може до третього кварталу 2022 року спровокувати підвищення цін на нафту до $150.

Про це йдеться у звіті американського інвестиційного банку JPMorgan Chase&Co.

На думку аналітиків, потрясіння на ринку вуглеводнів вже неодноразово провокували суттєвий циклічний спад світової економіки, що може статися і цього разу.

Згідно з прогнозами експертів, подорожчання нафти до цієї позначки достатньо, щоб скоротити темпи зростання світового ВВП на три чверті. Замість прогнозованих 4.1%, відповідний показник може становити лише 0.9%.

У такому випадку глобальна інфляція може розігнатися більш ніж удвічі – з планових 3% до 7.2%, що змусить центробанки багатьох країн ще більше посилювати валютну політику.

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При цьому прогноз JPMorgan не враховує наслідки для фінансового ринку у разі повномасштабного вторгнення РФ на територію України та подальшого введення жорстких санкцій США проти Росії.

Крім того, зростання геополітичної напруги також може призвести до стрибка цін на природний газ, вважає єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

– Рівні газу на зберіганні в ЄС значно нижчі, ніж зазвичай у цю пору року. Ситуація, що склалася, створює невизначеність на ринках, а поставки блакитного палива з РФ значно скоротилися в останні місяці, – сказала вона.

Вона також зазначила, що європейська газова інфраструктура добре диверсифікована, проте партнерів зберігатиме крайню пильність і підвищуватиме готовність до ризиків.